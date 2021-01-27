رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تامر هدايت يطالب بعقد مؤتمر إفريقي لتكنولوجيا المعلومات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:59 ص
المهندس تامر هدايت
المهندس تامر هدايت
دعاء أبو العزم
طباعة
قال المهندس تامر هدايت عضو شعبة الاقتصاد الرقمي، بالغرف التجارية، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” سيكون لها دورا في توطين صناعة التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل القارة من خلال عقد شراكات بين الدول وبعضها والاستفادة من الخبرات التراكمية للدول التي حققت طفرات سريعة في التكنولوجيا وعلى رأسها مصر.

وأكد "هدايت"أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات اتفاقية التجارة الإفريقية وستكون على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو المقبل، مما يعزز الاهتمام بتكنولوجيا ونظم المعلومات وتأسيس الشبكات التي سيكون لها دورا كبيرا في تيسير حركة التجارة بين دول القارة خاصة الإلكترونية التي سيكون لها مستقبلا خلال الفترة المقبلة.

وأشاد "هدايت" بفكرة إنشاء مكتب إقليمي بمنظمة التجارة الأفريقية يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة مما يسهل نشاط تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات والافكار.

وأكد أن مجموعة نت سينك المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء الشبكات وتأمين المعلومات وهي شركة مصرية أمريكية لها خبرات واسعة في هذا المجال ونفذت العديد من المشروعات في مصر وعدد من دول أفريقيا ومنطقة الخليج بخلاف نشاطها في أمريكا وكندا وهي مستعدة لتقديم خبراتها العالمية لخدمة وطنا مصر والقارة الإفريقية بشكل عام.

ودعا لضرورة التنسيق من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والقائمين عليها لإعداد مؤتمر تكنولوجي يضم المتخصصين في مجال تأسيس الشبكات وأمن المعلومات والمعنيين بالتجارة الالكترونية بهدف عقد شراكات افريقية أفريقية لإنشاء شبكات تكنولوجيا متطورة تخدم حركة التجارة الإفريقية ويتم أيضا طرح مجالات التعاون والاستثمار المتبادل خاصة أننا نخطو حاليا خطى سريعة نحو عمليات التحول الرقمي وهذا التحول الرقمي يحتاج الى شبكات تكنولوجية قوية مؤكدا ان نت سينك لديها خبرات عالمية في هذا المجال ومستعدة لتقديمها لخدمة القارة الأفريقية.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

غادة الصياد عميدا لـ«حاسبات دمياط»

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر

«دعاة عصر السادات» كتاب جديد لوائل لطفي عن دار العين

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا