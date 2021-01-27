تامر هدايت يطالب بعقد مؤتمر إفريقي لتكنولوجيا المعلومات

قال المهندس تامر هدايت عضو شعبة الاقتصاد الرقمي، بالغرف التجارية، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” سيكون لها دورا في توطين صناعة التكنولوجيا والتحول الرقمي داخل القارة من خلال عقد شراكات بين الدول وبعضها والاستفادة من الخبرات التراكمية للدول التي حققت طفرات سريعة في التكنولوجيا وعلى رأسها مصر.وأكد "هدايت"أن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتي ضمن أولويات اتفاقية التجارة الإفريقية وستكون على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستنطلق في يوليو المقبل، مما يعزز الاهتمام بتكنولوجيا ونظم المعلومات وتأسيس الشبكات التي سيكون لها دورا كبيرا في تيسير حركة التجارة بين دول القارة خاصة الإلكترونية التي سيكون لها مستقبلا خلال الفترة المقبلة.وأشاد "هدايت" بفكرة إنشاء مكتب إقليمي بمنظمة التجارة الأفريقية يختص بتسهيل إجراءات وإيداع وتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالدول الأعضاء بالمنظمة مما يسهل نشاط تكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات والافكار.وأكد أن مجموعة نت سينك المتخصصة في تكنولوجيا إنشاء الشبكات وتأمين المعلومات وهي شركة مصرية أمريكية لها خبرات واسعة في هذا المجال ونفذت العديد من المشروعات في مصر وعدد من دول أفريقيا ومنطقة الخليج بخلاف نشاطها في أمريكا وكندا وهي مستعدة لتقديم خبراتها العالمية لخدمة وطنا مصر والقارة الإفريقية بشكل عام.ودعا لضرورة التنسيق من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والقائمين عليها لإعداد مؤتمر تكنولوجي يضم المتخصصين في مجال تأسيس الشبكات وأمن المعلومات والمعنيين بالتجارة الالكترونية بهدف عقد شراكات افريقية أفريقية لإنشاء شبكات تكنولوجيا متطورة تخدم حركة التجارة الإفريقية ويتم أيضا طرح مجالات التعاون والاستثمار المتبادل خاصة أننا نخطو حاليا خطى سريعة نحو عمليات التحول الرقمي وهذا التحول الرقمي يحتاج الى شبكات تكنولوجية قوية مؤكدا ان نت سينك لديها خبرات عالمية في هذا المجال ومستعدة لتقديمها لخدمة القارة الأفريقية.