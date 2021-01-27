«الصحة العالمية»: من الصعب تطعيم جميع سكان العالم ضد كورونا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن توفير لقاح كورونا بالكميات المطلوبة تحدي كبير للشركات المصنعة.وأكد أنه من الصعب تطعيم جميع المواطنين بكل الدول، مشيرا إلى أنه يتم استهداف ٢٠%، من السكان وهم الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.وأشار إلى ضرورة الاستمرار في الإجراءات الوقائية، واللجوء للمؤسسات الصحية عند الشعور بأي أعراض لفيروس كورونا، وتقوية النظم الصحية في الدول.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.