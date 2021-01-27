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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

إيناس عبد الدايم: الرئيس يولى اهتماما كبيرا لقطاع الثقافة والفنون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:42 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون باعتباره أساس تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وقالت وزيرة الثقافة إن الرئيس السيسي يؤمن بأن الثقافة والفن هما أساس بناء الإنسان المصري والشخصية المصرية، مؤكدة أن الرئيس يشدد دائما وأبدا على ضرورة العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية بالقيم المصرية التي نتمتع بها وهذا هو هدف الوزارة.

ونوهت إلى أن برنامج الوزارة يقوم على هذا الأساس وتحقيق هذه الأهداف عبر 7 محاور رئيسة وبالتعاون مع 13 هيئة من هيئات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، ولفتت إلى أن تطوير المؤسسات الثقافية، ومكافحة التطرف الفكري، وضع برنامج الريادة الثقافية وتنمية الثقافة وحماية وتعزيز التراث المصري من بين هذه المحاور التي تعمل من خلالها وزارة الثقافة لتحقيق برنامجها.

وبدأت وزيرة الثقافة بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، للاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعرض فلم تسجيلي عن أنشطة الوزارة خلال المرحلة السابقة، وكذلك أهم المؤتمرات والندوات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال هذه الفترة.

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