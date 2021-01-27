مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى ووزير الداخلية بعيد الشرطة

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وحضور كلٍّ من: وكيل الأزهر، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 69 لعيد الشرطة.كما قدم المجلس التهنئة لوزارة الداخلية اللواء محمود توفيق، ولجميع منسوبي الوزارة، ودعا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.