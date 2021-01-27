الصحة العالمية: لا مانع من إعطاء الحوامل اللقاح فى حالات الخطر فقط

قال إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد أى مشكلة في حصول الحوامل على لقاح كورونا فيما يخص لقاحات فايزر وموديرنا، لافتًا إلى أنه تمت ملاحظة رمز وراثى ولا يسبب أي أمراض.وأشار مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمنظمة، إلى أن المنظمة لا تنصح بتطعيم الحوامل إلا لو كانت المرأة أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومنها إذا كانت تعمل في الاطقم الطبية، كما أن الفئة أصغر من 16 عامًا غير مستهدفين من اللقاح.وأكد "هوتن"، أن الحالات الأكثر خطورة هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومنها السمنة وارتفاع ضغط الدم، والذين يجب أن يحصلوا على اللقاح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفب عن بُعد، الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة فيروس كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلى، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى الأردن.