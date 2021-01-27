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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فايكنج» تطلق سفينة جديدة في النيل وتؤكد: مصر الوجهة الأولى للزوار

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:55 ص
سفينة جديدة في النيل
سفينة جديدة في النيل
أمينة ذكى
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أعلنت شركة "فايكنج" العالمية للرحلات البحرية، عن توسيع برنامجها في مصر لموسم عام 2022، والذي سيتضمن إطلاق سفينة نهرية جديدة، وفقا لما نشره موقع "ترافل ويكلي" البريطاني.

وقال الموقع، سيتم نشر سفينة نهرية جديدة بواسطة "فايكنغ" في مصر اعتبارًا من سبتمبر 2022، وكانت الشركة قد أطقلت سفينة "فايكنج أوزوريس" في نهر النيل لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للشركة في مصر عام 2018.

ووفقا للموقع، ستنضم السفينة الجديدة إلى السفينة "فايكنج أوزوريس" التي من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام الحالي.

وستضم فايكنج اتون السفينة الجديدة لـ "فايكنج"، جميع الكبائن الخارجية المطلة على النهر مع أجنحة مع غرفتين كاملتين وشرفتين وحمام سباحة وسطح للتشمس، مع إطلالات بزاوية 360 درجة وشرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

وقال تورشتاين هاجن، رئيس شركة فايكنج، "تظل مصر الوجهة الأولى للعديد من ضيوفنا الذين لديهم شغف بمعرفة التاريخ المصري الغني وجمال منطقة نهر النيل، مضيفا سنحافظ دائمًا على التزامنا للجمهور، إن إضافة "فايكنج اتون" هي انعكاس لاستثمارنا المستمر في مصر، نتطلع إلى تقديم الكنوز الثقافية المصرية لمزيد من ضيوف الفايكنج في المستقبل ".

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