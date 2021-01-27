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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزيرة الثقافة: تطوير 420 مشروعًا بمليار و28 مليون جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:55 ص
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن الوزارة نفذت برنامجًا لتطوير المؤسسات الثقافية، بموجبه تم العمل على إحلال وتجديد وتطوير المؤسسات والمنشات الثقافية.

وأضافت «عبدالدايم»، خلال عرض بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن «الإحلال والتجديد للمؤسسات الثقافية تم وفق منهج وجدول زمني معين، حيث كانت هناك العديد من تلك المؤسسات إما متعثرة أو مغلقة أو غير ذلك من أسباب أدت إلى خروجها من الخدمة»، موضحة أن «ذلك بسبب العديد من الأمور، إما لقلة الاعتمادات والمخصصات المالية أو للاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية أو بسبب إجراءات التخصيص للأراضي».

وتابعت «لذا تم التنسيق مع وزارة التخطيط من أجل زيادة المخصصات المالية لهذا الأمر وهو ما نتج عنه تخصيص مبلغ مليار و343 مليون جنيه في عام 2020، بزيادة قدرها 44% عن مخصصات العام السابق له، كما تم إعادة توجيه جزء من الباب السادس بالموازنة إلى تلك المشروعات».

وأضافت أنه «تم الاتفاق على البدء في المشروعات المفتوحة، والتي بلغ إجمالي نسب التنفيذ بها 75% أو يزيد، في حين تم إسناد المشروعات المتعثرة لشركات تابعة للدولة، من أجل الانتهاء منها وذلك وفقًا للقانون»، مشيرة إلى أن «الوزارة نجحت في إحلال وتطوير وتحديث 420 مشروعًا من إجمالي 549 مشروعًا بمبلغ مليار و28 مليون جنيه، كما تم رفع كفاءة العديد من دور العرض والمسارح وإجراء الصيانة للعديد منها».

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