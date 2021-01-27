الصحة العالمية: توفير 25 مليون لقاح كورونا للشرق الأوسط في مارس

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، توفير 25 مليون جرعة لقاح كورونا لمنطقة الشرق الأوسط في مارس، و355 مليون جرعة بحلول ديسمبرزوقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يجب أن يستعد لعام آخر على الأقل في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على لقاحات كورونا، وآخر مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.