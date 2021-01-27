موسكو تُدعم مقترح فلسطيني بعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط

أكدت روسيا دعمها مقترح فلسطيني، بعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط، قد ينظم على مستوى وزاري في الربيع أو الصيف في خطوة تزامنت مع إعلان إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن أنها تريد إحياء العلاقات المقطوعة مع الفلسطينيين.وقالت الولايات المتحدة التي انحازت بشكل كامل إلى إسرائيل في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إنها تريد إعادة الالتزام الأميركي الجدير بالثقة مع الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مشيرة الى أنها ستستأنف برامج المساعدات للفلسطينيين.وبعدما ذكر أن موسكو دعمت فكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء محادثات دولية في بداية 2021 التي اقترحها في سبتمبر الماضي، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دولا أخرى بينها السعودية يفترض أن تشارك في المؤتمر الدولي.