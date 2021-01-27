مصري يدخل مطار القاهرة بحشيش في «بن»

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش أخفاها راكب مصري داخل أكياس «بن» في حقائبه فور وصوله من لبنان.أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران والقادمة من بيروت، اشتبه عبد العال نعمان مدير الإدارة بالجمارك في راكب مصري قادم من لبنان.وبتفتيش الحقائب تبين أنها تحوي أجساما غريبة مختلفة الأحجام، وتبين وجود 400 جرام من مخدر الحشيش، أخفاها داخل أكياس بن لتضليل رجال الجمارك.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.