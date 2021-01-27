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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الدولار يرتفع قبل اجتماع المركزي الأمريكي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات اليوم الأربعاء، إذ تترقب الأسواق تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي من المرجح أن يجدد التزامه بسياسة فائقة التيسير.

وعوض الدولار تراجعات مقابل العملات العالية المخاطر، حتى في الوقت الذي تلقت فيه آمال التعافي من الجائحة دفعة من رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي في 2021.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة، التي يدعم ارتفاعها الدولار منذ بداية العام الجاري، أثناء الليل في ظل حذر بشأن الحجم النهائي وتأخيرات تواجه خطة تحفيز مالي حجمها 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا بعد اجتماع المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.284 اليوم الأربعاء في أوروبا، عقب انخفاضه 0.2 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2018 إلى 1.3753 دولار قبل أن ينزل قليلا في التعاملات إلى 1.3724 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 77.30 سنت أمريكي، ليقلص ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2146 دولار.

وقال محللون إن تقارير نُشرت أمس الثلاثاء ذكرت أن البنك المركزي الأوروبي يدرس ما إذا كانت الاختلافات عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تدعم اليورو، في إطار مراجعة أوسع لأوضاع التمويل، لن يكون لها تأثير ملموس على العملة الموحدة.

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