تأجيل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة طبيب متهم بهتك عرض فتاة، أثناء توقيع الكشف عليها، لجلسة 24 فبراير المقبل للمرافعة.و كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير "د. ش" 20 سنة مقيمة دائرة قسم ثان الزقازيق، تتهم فيه "أ. ح" 39 سنة أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية، أثناء توقيعه الكشف عليها.وتبين أنه أثناء توجه الفتاة لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة الخيرية، قام الطبيب بوضع يده بمكان عفتها وهتك عرضها، وتم القبض عليه، وبسؤاله أنكر الواقعة.تم تحرير المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثانى الزقازيق لسنة 2020، وبإحالته لنيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات.