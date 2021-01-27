محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالظهير الصحراوي بمركز البداري وذلك للوقوف على المشكلات وتذليل العقبات لتنمية وتطوير القرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك لإيجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوى، رافقه خلال الجولة محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وناجح سعد نائب رئيس المركز.بدأ المحافظ جولته التفقدية بمركز البداري بزيارة قرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" والتي تم انشائها على مساحة 14 فدان وتتكون من 50 منزل ريفي تم تسليمهم للأهالي وتم إشغال 25 منزلا منها وتفقد بعض منازل القرية وبعض المرافق والخدمات بها مثل المدرسة والمسجد والمباني الإدارية والخدمية والتي لم تستغل الاستغلال الأمثل لعدم اشغالها بالسكان والتقى بعض أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم وأهم المشكلات لافتًا إلى إنه تم وضع بعض المقترحات لتشغيل تلك القرى وتطويرها واقامة تجمعات سكنية جديدة بها واستغلالها الاستغلال الأمثل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.وأكد المحافظ على إنه تم وضع المقترحات اللازمة لتطوير قرى الظهير الصحراوي الثلاث الموجودة بالمحافظة وهي قرية قرية مير الجديدة بالقوصية على مساحة 530 فدانا وقرية دشلوط الجديدة بديروط على مساحة 199 فدانا وقرية العتمانية الجديدة "وادى الشيح" بالبداري على مساحة 14 فدانا، معلنًا تذليل كافة العقبات لحل المشكلات وتحقيق تنمية حقيقية بها وخلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة.