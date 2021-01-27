ممثلة «الصحة العالمية» بالأردن: لم أشعر بأعراض بعد الحصول على اللقاح

كشفت الدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، تجربتها في الحصول على لقاح فيروس كورونا.وقالت إن خطوات الحصول على اللقاح في الأردن، تضمنت تدشين موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المشاركين في الحصول على اللقاح، ويتم تصنيف المتقدمين للراغبين في الحصول على اللقاح وفقا لطبيعة عملهم.وأضافت: تم إبلاغي بمكان حصولي على اللقاح والتوقيت، وكان المكان نظيفا ولم يوجد أي زحام، ووصلتني رسالة بموعد الحصول على الجرعة الثانية وكيفية تحميل شهادة إثبات الحصول على التطعيم.وأكدت أنها تشعر بحالة صحية جيدة ولم تعاني من أي أعراض جانبية، مشجعة الجميع على تناول اللقاح.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.