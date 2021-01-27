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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلمانية تقدم سؤالا عن ارتفاع حوادث العنف المنزلي ضد المرأة بتركيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:50 ص
العنف المنزلي
العنف المنزلي
هدير سند
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قدمت سيمرا غوزيل، نائبة من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، سؤلا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة بوزرائها، بشأن الإحصائية التي أوضحت أن 284 امرأة لقيت حتفها في تركيا خلال الشهور الثمانية الماضية، حسبما أفادت صحيفة " تركيش مينت".

السؤال البرلماني الذي قدمته النائبة المعارضة يتعلق بأوجه القصور في تطبيق دعم المرأة (KADES)، وهو نظام إخطار لتقديم المساعدة للمرأة في حالات الطوارئ، والذي طورته وزارة الأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية، في عام 2018 لمنع أعمال العنف ضد المرأة.

وقالت "غوزيل" إن العنف ضد المرأة زاد بشكل كبير في عام 2020، مشيرة إلى أن 48 من أصل 284 امرأة قُتلت في المنزل، بينما قُتلت واحدة من كل خمس منهن لأنهن أردن الطلاق، مضيفة "تُظهر هذه الصورة الحاجة الماسة إلى سياسات أكثر فاعلية ضد العنف المنزلي".

وفي السؤال البرلماني، قالت النائبة إن حوالي 620 الف امرأة حملن تطبيق "KADES" حتى الآن وفقًا لبيانات الوزارة، مشيرة إلى إن ذلك يعد عدد صغير بالنظر إلى مدى انتشار حالات العنف الأسري في البلاد، وأوضحت النائبة أن التطبيق غير مفيد للنساء اللواتي ليس لديهن هواتف ذكية أو اتصال بالإنترنت أو النساء الأميات.

وسألت غوزيل في تحقيقها عن عدد النساء اللواتي أبلغن الشرطة عن العنف باستخدام تطبيق "KADES" في السنوات الثلاث الماضية، في مقابل عدد الحالات التي تعرض فيها مرتكبو العنف لإجراءات قانونية والطرد من المنزل، لافتة إلى إنه تم إهمال بعض الإشعارات التي تم إجراؤها من خلال "KADES" من قبل الشرطة، مشككة في خطط الحكومة لاتخاذ تدابير فعلية لتعزيز استخدام التطبيق وجعله في متناول النساء بدون هواتف ذكية أو اتصال بالإنترنت.

ولفتت صحيفة "تركيش مينت" أن الحكومة التركية مسئولة عن ارتفاع معدلات حوادث العنف المنزلي ضد المرأة، حيث يعتقد الكثيرون أن ذلك له علاقة بسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم، التي تسعى لتقويض المبادئ العلمانية للبلاد والحد من الحريات المدنية للمرأة.

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