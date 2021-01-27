إنشاء 3 كليات جديدة بجامعة العريش

أعلنت جامعة العريش عن موافقة مجلس الجامعة على إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وإنشاء بعض القاعات التدريسية الجديدة والموافقة على تنفيذ بروتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات من خلال عقد دورات تدريبية لهم فى اللغة العربية والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ودورات فى المهارات الإعلامية.ترأس مجلس الجامعة الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة، وعقد فى مقر معهد الدراسات البيئية ببئر العبد، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إنشاء ثلاث كليات جديدة بالجامعة هى "الهندسة والتمريض والحقوق" على أن يكون مقرها مدينة بئر العبد، بحيث كنواة لفرع جديد لجامعة العريش ببئر العبد، وتخصيص مساحة 200 فدان ببئر العبد لإنشاء هذه الكليات والمنشات الخاصة بها والمراكز البحثية المقترحة.