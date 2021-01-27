«التمثيل التجاري» يقترح تنفيذ الشركات المصرية استثمارات في تنزانيا

قال محمد عطية، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تنزانيا، إن أهم تحديات السوق التنزاني عدم وجود اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر وتنزانيا، كما أن المنتجات التي تصدر من مصر ستعامل بالتعريفة الجمركية الكاملة بنحو ٢٥%.وأضاف «عطية»، خلال ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلكترونيًا، أن هناك مقترحًا بزيادة أعداد البعثات التجارية إلى تنزانيا، خاصة أنها تُساهم في إقامة صفقات تجارية جديدة، مقترحًا بأن تقوم الشركات المصرية ببحث السوق التنزاني وإقامة استثمارات هناك.