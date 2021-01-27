رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التمثيل التجاري» يقترح تنفيذ الشركات المصرية استثمارات في تنزانيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:49 ص
مصر وتنزانيا
مصر وتنزانيا
دعاء أبو العزم
طباعة
قال محمد عطية، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في تنزانيا، إن أهم تحديات السوق التنزاني عدم وجود اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر وتنزانيا، كما أن المنتجات التي تصدر من مصر ستعامل بالتعريفة الجمركية الكاملة بنحو ٢٥%.

وأضاف «عطية»، خلال ندوة عقدها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلكترونيًا، أن هناك مقترحًا بزيادة أعداد البعثات التجارية إلى تنزانيا، خاصة أنها تُساهم في إقامة صفقات تجارية جديدة، مقترحًا بأن تقوم الشركات المصرية ببحث السوق التنزاني وإقامة استثمارات هناك.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف وتطوير قرى بالبداري وساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين الترع بالبداري

image description

محافظ أسيوط يتفقد قرية العتمانية الجديدة

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رواندا تلجأ للتكنولوجيا لتقليل فاقد الانتاج الزراعي والمحاصيل‎

جائزة «باول إرليش» الألمانية تذهب لعالمين أمريكيين في الأحياء الدقيقة

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقدم لمنحة دراسة الفن في فرنسا

منجي: كتابات تاريخية أكدت ريادة «نحميا سعد» لفن الجرافيك

«انعزلت 4 شهور».. محسن زايد يروي تفاصيل كتابة «حديث الصباح والمساء»

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير