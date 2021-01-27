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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ارتفاع عدد المتوفين بكورونا لـ91.. و284 مصابا في شمال سيناء

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، وفاة حالتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات لـ91 منذ بداية انتشار كورونا.

وأوضحت صحة شمال سيناء خلال بيان لها عن تعافي حالتي، وإيجابية مسحة 6 آخرين، ليصل العدد 284 إصابة منذ تفشي الجائحة في ديسمبر 2019.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يوجد بالمستشفيات العريش العام، وبئر العبد المركزي النموذجي 15 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم عزل منزلي لـ١٣٥ حالة.

وأشار إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا. وناشدت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا الفيروس المستجد.

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، إلى جانب دفن الحالات المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد الأسرة.

يذكر أن مستشفى بئر العبد المركزي أعلن وصول خزان أكسجين، وذلك بعد مطالبة أهالي مدينة بئر العبد بضرورة وجود خزان للأكسجين في انتشار الإصابات بفيروس كورونا. وأعلن المستشفى أنه تم تزويد المستشفى بخزان اكسجين سائل سعه ١٠٨٠٠ لتر وذلك لخدمة المرضى وأهالي مدينة بئر العبد.

وكان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضي لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، قد أكد أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

وتتولى مديرية الصحة بالمحافظة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلي البيانات والخدمات المعاونة وغيرها. كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء. كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد إصابة عدد كبير من الأهالي خلال الفترة الماضية، كما تواصل المديرية عمليات الرش والتعليم للمنشآت والبرك وتعقيم خزانات مياه الشرب.

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