براءة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأربعاء، ببراءة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالسيدة زينب.صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.وأسندت النيابة للمتهمين " و.أ"، و"م.م"، و"م.م"، و" م.ح"، و" ن.ش"، تهمة إجراء أعمال الحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.وشهد معاون قسم السيدة زينب، أنه تبلغ بوجود حفر، وبالانتقال شاهد أحد المتهمين، وما أن شاهده حتى ظهرت عليه علامات الشك والريبة وهرب داخل العقار، وبالدلوف خلفه تمكن من ضبط المتهمين من الثاني للخامس، وبمواجهتهم أقروا بالحفر بقصد الحصول على الآثار بالاشتراك مع المتهم الأول، وتم الإرشاد عن مكان الحفر، وتم التوجه لمكان المتهم الأول وتم ضبطه.