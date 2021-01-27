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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته فعاليات أول نسخة افتراضية من سوق تخفيضات الكتب "بيغ باد وولف - الإمارات"، يمدد السوق فترة انعقاده حتى 31 يناير الجاري، ليتيح المجال أمام الجمهور للاستفادة من عروض بيع الكتب بأسعار مخفضة تبدأ من 4.99 درهم للكتاب.

وتقدم سوق التخفيضات التي تقام بشراكة ثقافية بين هيئة الشارقة للكتاب وشركة "بيغ باد وولف" العالمية، آلاف العناوين والمؤلفات من مختلف الحقول المعرفية بتخفيضات تصل إلى 90%، وذلك حصريًا عبر منصة "نون" للتسوّق الإلكتروني noon.com.

ويمكن للقراء استكشاف عالم واسع من الكتب بأسعار مناسبة يتضمن أكثر من 250 ألف كتاب في مجالات الأعمال والفنون، والتصميم والطهي، إلى جانب إصدارات متنوعة لكتب الأطفال واليافعين والروايات وكتب السيرة الذاتية والصحة والتاريخ والعمارة والتصوير الفوتوغرافي، كما تتوفر على الموقع الإلكتروني مجموعة خاصة من سلاسل الكتب الأكثر مبيعًا، ويمكن التسوق على المنصة تبعًا للعمر أو السعر.

وتترجم هيئة الشارقة للكتاب التي تأسست في العام 2014 رؤية كرّسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بجعل الكتاب مرتكزًا أصيلًا في مسيرة النهضة، فعملت على وضع سياسة شاملة استطاعت من خلالها أن تلعب دورًا فاعلًا في مشروع الشارقة الثقافي الذي انطلق قبل أكثر من أربعة عقود.

وتهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات الإبداعية وزيادة حصتها في الناتج الوطني، وتوفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات، والتأكيد على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعي في المجتمع في ظل التطور التقني وتنوع مصادر المعرفة، واستقطاب المعنيين بقطاع الثقافة بوجه عام والنشر والطباعة والترجمة والتوثيق بوجه خاص إضافة إلى كُتّاب الأطفال.

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