التدخل السريع ينقذ شاب بلا مأوى يفترش الرصيف بالوايلي

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة.وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى "محمد ك.د" ويبلغ من العمر ٣٠ عاما، وليس معه أي أوراق ثبوتية وأفاد بأن لديه ٢ من الاخوة وأبويه على قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.وأكدت وزارة التضامن، أن فريق التدخل السريع نسق مع مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارئ مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢١ إدارى، كما نسق الفريق مع مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بالجيزة لاستقبال الشاب ليتلقى كافة أوجه الرعاية.ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.