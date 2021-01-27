كوريا الجنوبية تتوقع انتعاش الاقتصاد بحلول يونيو

توقع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، أن يحقق اقتصاد بلاده انتعاشًا، يصل إلى المستويات التي كان عليها قبل جائحة فيروس كورونا في النصف الأول من العام، قائلاً إنه سيكون واحدًا من أقوى حالات الانتعاش بين الاقتصادات الكبرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وقال مون في جدول أعمال «دافوس» للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء: "تمكنت كوريا الجنوبية من تقليص الأضرار الاقتصادية بسبب مرض كوفيد-19، العام الماضي إلى الحد الأدنى".وأضاف مون: "من المتوقع أن يكون معدل النمو المجمع بالنسبة للعام الماضي وهذا العام الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".