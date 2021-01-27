جامعة القناة: مد فترة التقدم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن مد فترة التقدم لجائزة الدكتور أحمد عسكر لأفضل بحث تطبيقى للدرسات العلمية والدراسات الأدبية حتى موعد غايته 31 مارس 20121.ويذكر أن الجائزة يقدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية التابعة للإدارة العامة لمشروعات البيئة والتى تم الإعلان عنها مع بداية العام الدراسى 2020، وكان من المفترض أن تنتهى فى 31 يناير 2021 وأصبح اخر ميعاد للتقديم للجائزة هو 31 مارس 2021.وأكد رئيس جامعة قناة السويس، على اهتمام الجامعة بتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية والتى تخدم المجتمع، مشيرًا إلي أن خطابات الترشيح والملفات الخاصه بالمرشحين ترسل إلى إدارة متابعة المشرعات البحثية والتطبيقية بعد استيفاء الاقرار الخاص بالجائزة واستبيان الجهه المستفيدة وفحص الملفات بكل دقة من خلال لجنه شئون خدمة المجتمع بالكليات طبقًا للمعايير الخاصه بالجائزة.جدير بالذكر، أنه على المتقدمين تقديم 7 حافظات يحتوى كل ملف على خطاب ترشيح موجه إلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وملخص للبحث باللغة العربية والسيره الذاتية وموافقة مجلس الكليه واعتماد الاقرار من عميد الكلية مختوم، واستبيان الجهة المستفيدة معتمد ومختوم، وموافقة المشاركين فى البحث على التقدم لهذه الجائزة، والبحث منشور فى مجلة علمية مخصصة خلال الثلاث سنوات السابقة للتقدم به، وأن يكون البحث وملخصة باللغة العربية على اسطوانة نسخة واحدة وأن يكون حديث خلال الثلاث سنوات الأخيرة لنيل الجائزة.