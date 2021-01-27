إغلاق 10 مناطق لتفشي كورونا بها في بيرو

أعلن فرانسيسكو ساجاستي، رئيس بيرو، إغلاق 10 مناطق بما في ذلك العاصمة (ليما) خلال الفترة من 31 يناير الجاري إلى 14 فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إغلاق كل من (ليما ميتروبوليتان - العاصمة ليما - كالاو - أنكاش - باسكو - هوانوكو - جونين - هوانكافليكا - إيكا - أبوريماك) عقب تصنيفها بأنها معرضة لخطر شديد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أنه سيتم السماح للمقيمين في تلك المناطق بالخروج من منازلهم لمدة ساعة واحدة يوميًا وفقًا للقيود، كما تم تعليق خدمات النقل البري والجوي في هذه المناطق.