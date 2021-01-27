«الصحة العالمية»: لقاح كورنا ليس فعالا 100%.. ويجب ارتداء الكمامة بعد التطعيم

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أهمية الاستمرار في ارتداء الكمامات حتى بعد الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.وأوضح أن اللقاح ليس فعال بنسبة 100% والجميع معرضون للإصابة حتى لو لم تظهر عليهم أعراض، ولكنهم سيكونوا ناقلين للفيروس رغم عدم وجود أعراض.وأشار إلى أن اللقاح هو أحد أسلحة المناعة المجتمعية، واستطاع على مدار الأعوام الماضية أن يحمي الأرواح من العديد من الأمراض ومنها شلل الأطفال والحصبة وغيرها.وعن عدم رغبة الأطباء في الحصول على لقاح فيروس كورونا، أكد المنظرى أن اللقاح ليس إلزامي من باب الإلزام القانونى، وإنما هو إلزام أخلاقى، حفاظًا على الأرواح، والباب المهنى والأخلاقى حماية أنفسهم أولا وحماية المحيطين بهم والمرضى المترددين عليهم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الأن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات كوفيد-19.يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.