حضوريا وافتراضيا.. انطلاق منتدى السعودية الاستثماري

تنظم السعودية اليوم الأربعاء، مؤتمرا استثماريا على غرار منتدى دافوس، ينظّم حضوريا وافتراضيا وسط جائحة كورونا المستجد ويقوم خلاله عشرات السياسيين وكبار رجال الأعمال العالميين بمداخلات.وقال المنظمون إن نحو 150 متحدثا سيشاركون في النسخة الرابعة من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" وذلك بهدف إبراز المملكة الساعية لتنويع اقتصادها كوجهة استثمارية ديناميكية.ومن المقرّر أن يشارك نحو 100 متحدث من نيويورك وباريس وبكين وبومباي، على أن يحضر 50 شخصا المؤتمر في مركز في الرياض، وينعقد المؤتمر بالتزامن مع أعمال منتدى دافوس الرئيسي.ومن بين المشاركين الرئيس التنفيذي لمجموعة "جولدمان ساكس" ديفيد سولومون، ورئيس شركة الأسهم الخاصة "بلاكستون" ستيفن شوارزمان، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول "بلاكروك" لاري فينك، والعداء الأولمبي السابق يوسين بولت.