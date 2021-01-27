رامي جمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة

في ايدك كانت النعمه وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمه ما بتشوفهاش 🤦‍♂️بكره الساعه ٥ ميعادنا ان شاء الله تعجبكم — Ramy Gamal (@RamyGamal) January 27, 2021

كشف الفنان رامي جمال، لجمهوره على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، عن موعد طرح أغنيته الجديدة بعنوان " لسه ".وكتب رامي جمال من خلال حسابه الشخصي على "تويتر": " في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود علي النعمة ما بتشوفهاش، بكرة الساعة 5 ميعادنا ان شاء الله تعجبكم ".وأعلن المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية جاهز.