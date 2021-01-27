لقاءات لأحزاب المعارضة ومؤشرات لإقامة تحالفات ضد أردوغان

يلتقي حزب الشعوب الديمقراطي المعارض (HDP)، بأربعة أحزاب معارضة في تركيا، حيث سيعقد الاجتماع الأول مع حزب السعادة (SP).وبحسب ما أوردته "بي بي سي ترك" فقد قرر الحزب تبادل وجهات نظره حول المشاكل الملحة لتركيا، وخاصة الديمقراطية والعدالة مع أحزاب المعارضة.وكشف موقع "بيانت التركي"، أن أحزاب المعارضة الأخرى في تركيا تقوم أيضًا بزيارات لبعضها البعض منذ فترة، وسط مؤشرات واحتمالات بإقامة تحالف محتمل أو امتداد للتحالفات القائمة بالفعل بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتوصيات حول مشاكل البلاد.وبناءً على ذلك تواصل كل من بيرفين بولدان، وميثات سنكار، الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، مع حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وحزب ديفا بزعامة علي باباجان، وحزب المستقبل بزعامة أحمد داوود أوغلو، وحزب السعادة، طالبين منهم موعدا للقاء في هذا السياق.