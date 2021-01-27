رئيس البرلمان لوزيرة الثقافة: أدخلت جو البهجة التي نشتاق إليها

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس النواب، الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، على بداية بيانها بعرض فيلم وثائقي.وقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، شكرًا لوزيرة الثقافة التي أدخلت جو البهجة الذي نفتقده ونشتاق إليه، حمي مصر من كل سوء وأدخل الفرح والسرور علي كل أبناء الوطن الغالي.كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، قد بدأت بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعرض فيلم وثائقي حول مشروعات وزارة الثقافة، وأهم إنجازاتها.