قيدته والدته بالسلاسل.. نقل «محمد» لمستشفى الأمراض النفسية بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إيداع "محمد" الذى قيدته والدته بالسلاسل داخل مستشفى دميرة للأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم والرعاية الطبيه المطلوبة.وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الشاب يخضع حاليا للفحصوات الطبية بالمستشفى، مضيفا أنه تم أيضا أخذ مسحة من المواطن وعينة لعمل صورة دم والتحاليل اللازمة له وتقديم العلاج اللازم.‎وكانت سيدة بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، احتجزت نجلها وقيدته بالسلاسل خلف قضبان حديدية لمدة تزيد عن سنة ونصف، بسبب إصابته بمرض عقلي عدم تمكنها من علاجه.