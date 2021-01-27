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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الثقافة: بناء الإنسان ثقافيًا ومكافحة التطرف أهم أولوياتنا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:43 ص
إيناس عبد الدائم
إيناس عبد الدائم
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن تحقيق التنمية الثقافية المستدامة هدف أساسي للوزارة، وتابعت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن هناك تنسيقًا كاملًا بين قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الوزارة ترفع شعار بناء الإنسان المصري أولًا، وترسيخ الهوية الثقافية، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية، ومكافحة التطرف الفكري، والريادة الثقافية وتفعيل دور القوى الناعمة بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وأضافت الوزيرة أن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وأضافت خلال شرح الموقف التنفيذي لبرامج الوزارة، والدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعددية الثقافية لافتة إلي تفعيل روية 2030 والالتزام بها.


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