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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الاتصالات» تطلق «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» 5 مارس المقبل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:37 ص
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
طارق عتمان
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وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون مع "دل تكنولوجيز" العالمية لإطلاق "هاكاثون للذكاء الاصطناعي" خلال الفترة من 5 إلى 13 مارس المقبل، بهدف بناء قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة في سوق العمل والتوظيف في هذا المجال بالمستقبل.

وتنقسم المسابقة إلى مسارين أحدهما لطلاب الجامعات والخريجين، والآخر للمحترفين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويركز "الهاكاثون" على بناء نموذج تعليمي يساهم في حل إحدى المشكلات الحقيقية داخل المجتمع اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، ذلك من خلال إنشاء نظام معزز يقرر الوقت المناسب لفتح إشارات المرور بطريقة تقلل من إجمالي وقت انتظار المركبات، مما يقلل بدوره من انبعاثات الكربون من السيارات.

وتتولى "دل تكنولوجيز" القيام بالتطوير التقني للتطبيقات التي سيتم استخدامها في "الهاكاثون"، بجانب تقديم جوائز للفائزين تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 12 ألف دولار موزعة على الفائزي،. كما ستعقد ندوات عبر الإنترنت متعلقة بالذكاء الاصطناعي والتعريف بهذا المجال قبل انطلاق فترة "الهاكاثون".

وتم الاتفاق على أن يتم اختيار لجنة من الخبراء والمحكمين،من أجل تقييم المشروعات المشاركة بـ "الهاكاثون"، ثم اختيار الفائزين وفقًا للمعايير التي تضعها اللجنة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إحدى هذه الندوات عبر الإنترنت في 20 فبراير المقبل، وسيتم خلالها استعراض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي ومساهماتها في القطاعات التنموية مثل الزراعة والسياحة.

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