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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تخفف القيود مع تحسن الوضع الوبائى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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واصلت مدينة موسكو، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر للحد من انتشار وباء كوفيد-19 مستندة إلى تراجع عدد الإصابات رغم عدم فرض إغلاق.

وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين أن "الوباء يتراجع، وفي هذه الظروف واجبنا أن نخلق الشروط لإنهاض الاقتصاد".

وستتمكن الحانات والمطاعم والنوادي الليلية من البقاء مفتوحة مجددًا بعد الساعة 23:00 ولم يعد العمل عن بعد لنحو 30% من الموظفين إلزاميًا.

لكن مرسوم سوبيانين لا يرفع حظر التظاهرات، في وقت وجه فيه أنصار المعارض أليكسي نافالني المسجون دعوة إلى تجمعات الأحد للأسبوع الثاني على التوالي.

وهذه الاحتجاجات التي اعتبرت غير شرعية أدت في 23 يناير إلى اعتقال 1500 شخص فى موسكو وحوالى أربعة آلاف في مختلف أنحاء روسيا، وكان سوبيانين وصف التظاهرات بأنها غير مقبولة بسبب الوباء.

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