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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الصحة العالمية» تؤكد سلامة لقاحات كورونا: مرت بكل مراحل الاختبارات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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كشف الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، عن سلامة لقاحات فيروس كورونا الجديدة، لافتًا إلى أن أي لقاح يمر بفترة طويلة من الاختبارات، وهو الحال بالنسبة للقاحات الجديدة، والتى مرت بكل المراحل التى تتناول الفاعلية والأمان.

وأضاف أن كل اللقاحات الجديدة مرت بتلك المراحل وتمر بالمراحل التنظيمية من جميع الجهات، حيث يتم عرضه على لجان علمية في كل الدول للتأكد من أمان اللقاح وتنشر تجارب اللقاحات في المجلات العلمية.

وتابع خلال المؤتمر الصحفى عن بعد، الذى يعقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات "كوفيد-19": "نتفهم تخوف المجتمعات من استخدام اللقاح وتتواصل معهم المنظمة للكشف عن مخاوفهم وتوضيح المعلومات الكاملة عن اللقاح".

يُعقد المؤتمر بحضور؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن، مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.

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