14 ألفًا و695 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء بمطروح

قال اللواء أشرف مصطفي، السكرتير العام لمحافظة مطروح، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين استقبلت 14695 طلبًا للتصالح فى مخالفات البناء حتى الآن.وأوضح أن جملة المتحصلات المالية منذ بدء تلقى طلبات التصالح بلغت 117 مليونًا و692 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المراكز التكنولوجية مستمرة فى عملها واستقبال أوراق المواطنين لحين انتهاء المدة المحددة.