الصين ترحب باتفاق أمريكا وروسيا على تمديد معاهدة (نيو ستارت)

أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بكين بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت).جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على الإعلان عن اتفاق الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في أول اتصال هاتفي بينهما بعد تولي بايدن منصبه، على تمديد المعاهدة، التي كان من المقرر أن ينتهي سريانها في فبراير المقبل.وقال جيان: إن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية سيسهم في الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن.