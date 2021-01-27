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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهام 150 شخصًا بالتورط في اقتحام الكونجرس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:32 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن التهم الذي وجهها القضاء الفيدرالي أكثر من 150 شخصًا اتّهامات لتورطهم في الهجوم الدامي الذي شنه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على الكابيتول في 6 يناير.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، قال العام الفيدرالي مايكل شيروين، إن نحو خمسين شخصًا آخر يلاحَقون أمام محاكم العاصمة واشنطن.

ورجح المدعي العام أن يرتفع عدد المتهمين أكثر بعد أن جمع المحققون معلومات عن نحو 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي، وقال: بينما نحن نتحدث، القائمة تطول.

وأوضح شيروين أن المحاكم وجهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهمًا بسيطة إلى حد ما، مثل الدخول عنوة أو حمل سلاح خلافًا للقانون، وذلك بهدف تسريع الإجراءات.

وفي السادس من يناير الجاري اقتحم حشد من أنصار ترمب مبنى الكابيتول لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قُتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قُتلت برصاص شرطي. كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى الكابيتول ومكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

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