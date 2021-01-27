انخفاض في أسعار السمك البلطي

شهدت أسعار الأسماك، استقرارًا، اليوم الأربعاء، نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر.ويُقدم «الدستور» النشرة اليومية بمتوسط أسعار الأسماك، حيث قال حامد محمد، أحد تجار الأسماك، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسعار.وأشار «محمد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن سعر البلطي يبدأ من 14 جنيهًا، لافتًا إلى انخفاض بلطي المزارع 1، ليتراوح السعر من 17 إلى 20 جنيهًا للكيلو.ولفت إلى أن أسعار البلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه من 30 إلى 110 جنيهات للكيلو.