وكيل تعليم مطروح يتابع برنامج التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج التنمية المهنية لمعلمي مادة الرياضيات بالقاعة الكبرى في ديوان عام تعليم مطروح، والذي يتم بإشراف وتنظيم التعليم العام وتوجيه عام المادة.وناقش سلامة المتدربين حول الأهداف المأمول تحقيقها خلال البرنامج التدريبي، وأهم المحاور المهنية والتدريسية التي يعتمد عليها، مؤكدًا لهم ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من فعاليات تلك الحزمة التدريبية المكثفة في وقت وجيز بما يعود بالفائدة عليهم لتطوير مهاراتهم المهنية.