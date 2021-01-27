«الصحة العالمية»: إنتاج لقاحات كورونا بكميات كبيرة من أهم التحديات

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن البشرية تمكنت في أقل من سنة من إجراء البحوث وإنتاج أكثر من لقاح مناسب لفيروس كورونا المستجد.وأوضح أن مرفق كوفاكس المختص بتوزيع لقاحات فيروس كورونا يتم من خلاله إنشاء نظام تسجيل وحلقة وصل بين الدول وشركات إنتاج اللقاحات لضمان التوزيع العادل للقاح.وأكد أن من أهم التحديات إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة، مشيرًا إلى حصول عدد كبير من اللقاحات على الترخيص الطارئ مما يلبي احتياجات الدول للقاح.وأشار إلى وجود آلية تنفذها المنظمة للتوزيع لتتمكن الدول من الحصول على اللقاح، لافتًا إلى أن كل الدول لديها قدرة كافية لتنفيذ حملات التطعيم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى عن بعد الذى يعقده الآن، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول تطورات جائحة كورونا في الإقليم، ولقاحات «كوفيد-19».يُعقد المؤتمر بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والدكتور إيفان هوتن مدير قسم مكافحة الأمراض السارية، والدكتورة كريستينا ماريا بروفيلي ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن.