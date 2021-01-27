765 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1119 حالة شفاء، و13 حالة وفاة.وأفاد المركز في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 116064 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1802 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات المتعافية بلغت 95406 حالات.