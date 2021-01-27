مصر تُشارك في الاجتماع الحادي عشر للذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الحادي عشر للفريق المتخصص المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية، والمنعقد كحدث افتراضي عبر الإنترنت في الفترة من 27 إلى 29 يناير.ويعمل الفريق المتخصص بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لإنشاء إطار موحد لتقييم الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في قرارات متعلقة بالصحة أو التشخيص أو الفرز أو العلاج، وتم تشكيل الفريق خلال اجتماع لجنة الدراسات 16 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 20 يوليو 2018، في ليوبليانا، سلوفينيا.ويأتي الاجتماع الحادي عشر للفريق المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، في إطار أنشطة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام، والتي تمثل منصة الأمم المتحدة الرائدة للحوار الشامل بشأن الذكاء الاصطناعي.وتحدد القمة تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤسس للتعاون من أجل مساعدة هذه التطبيقات في إحداث أثر على الصعيد العالمي، وتنظَم القمة طوال العام عبر الإنترنت ويتولى تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسة «إكس برايز»، وأكثر من 35 هيئة تابعة للأمم المتحدة وحكومة سويسرا ومؤسسة «إيه سي إم».جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865، وهو أحد أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم 191 دولة عضو وأكثر من 700 عضو وشريك من قطاعات مختلفة، ويتمثل دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم.