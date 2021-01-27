رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تُشارك في الاجتماع الحادي عشر للذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:41 ص
للذكاء الاصطناعي
للذكاء الاصطناعي
طارق عتمان
طباعة
تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الحادي عشر للفريق المتخصص المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الصحة العالمية، والمنعقد كحدث افتراضي عبر الإنترنت في الفترة من 27 إلى 29 يناير.

ويعمل الفريق المتخصص بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لإنشاء إطار موحد لتقييم الأساليب القائمة على الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في قرارات متعلقة بالصحة أو التشخيص أو الفرز أو العلاج، وتم تشكيل الفريق خلال اجتماع لجنة الدراسات 16 التابعة لقطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 20 يوليو 2018، في ليوبليانا، سلوفينيا.

ويأتي الاجتماع الحادي عشر للفريق المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض الصحة، في إطار أنشطة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام، والتي تمثل منصة الأمم المتحدة الرائدة للحوار الشامل بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتحدد القمة تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤسس للتعاون من أجل مساعدة هذه التطبيقات في إحداث أثر على الصعيد العالمي، وتنظَم القمة طوال العام عبر الإنترنت ويتولى تنظيمها الاتحاد الدولي للاتصالات، بالتعاون مع مؤسسة «إكس برايز»، وأكثر من 35 هيئة تابعة للأمم المتحدة وحكومة سويسرا ومؤسسة «إيه سي إم».

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865، وهو أحد أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضم 191 دولة عضو وأكثر من 700 عضو وشريك من قطاعات مختلفة، ويتمثل دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

حبس نجل وزير الاستثمار السابق سنة بتهمة تعاطي المخدرات

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

«مدبولي» يشهد وصول ماكينة الحفر العميق لمحطة «الكيت كات»: تاريخ جديد للنقل الجماعي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين