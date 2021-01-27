غلق 4 مراكز دروس خصوصية و56 غرامة عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات أسفرت عن ضبط وتشميع 3 مراكز تعليمية بقرية زُهرة بكفر الدوار وغلق سنتر للدروس بمركز ومدينة شبراخيت، كما تم تحرير 26 مخالفة عدم ارتداء الكمامات خلال حملات مرورية على المحلات بكوم حمادة، و18 مخالفة ومصادرة 16 شيشة بمركز بدر، و12 غرامة فورية ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسى.