دعم مزارع الإنتاج الحيوانى بجامعة الوادى الجديد بعدد من رؤس الماشية

وافق الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، على دعم مزارع الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بالجامعة بعدد من رؤس الماشية من الأبقار والاغنام الماعز.صرح بذلك الدكتور ايمن كساب عميد كلية الزراعة وقال ان رئيس الجامعة يولى اهتماما كبيرا فى التوسع فى مزاراع الجامعةبشكل عام ومزارع الانتاج الحيوانى بشكل خاص من اجل النهوض بالثروة الحيوانيةوأضاف ان رئيس الجامعة دعم مزرعة الإنتاج الحيوانى بالجامعة بـ 162 ألف جنيه لشراء عدد من روس الأبقار والأغنام والماعز، وذلك لمساهمة الجامعة فى سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء بالوادى الجديد.