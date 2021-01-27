المصريين الأحرار لـ«الكونجرس»: ديموقراطيتكم مشبوهة وتذكروا «أبوغريب»

أعرب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عن استيائه من إعلان النائبين في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "دون باير" و"توم مالينوفسكي" تشكيل لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في مصر.وقال رئيس الحزب، في بيان له، إنه على نواب الكونجرس الأمريكي التوقف عن ممارسة دور الوصاية على دول آخرى وتسييس حقوق الإنسان وتحويلها لمادة للتجاذب السياسي تبعد مبادئ حقوق الإنسان عن مقاصدها وأهدافها في الارتقاء بها وفق قواعد الحوار المجتمعي ورؤية كل دولة لظروفها.وأضاف خليل، أن البرلمان المصري ومنظمات حقوق الإنسان المصرية ومكونات المجتمع المدني في مصر هي المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر أثبتت خلال السنوات الماضية حرصها على التعاون مع الآليات الحقوقية الأممية واستجابت لمعظم التوصيات التي وجهت إليها من الدول خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي.وأشار إلى أن محاولات الوصاية الخارجية التي يقوم بها نواب في الكونجرس ضد دول العالم، أسلوب قديم ينتمي للعهود الاستعمارية وتتناقض مع مبدأ سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها، لافتا إلى أن فشل كل الدول التي حاولت الولايات المتحدة فرض الديمقراطية عليها بالقوة بل وشهدت انتهاكات حقوقية جسيمة مثل حفلات التعذيب التي قام بها الجنود الأمريكيين ضد العراقيين في سجن أبوغريب أو رحلات التعذيب التي استخدمت فيها إحدى الجهات الأمريكية علاقتها بأجهزة شرق أوسطية لتعذيب مشتبه بهم ورصدتها المؤسسات الحقوقية الدولية.وأكد خليل، أن الأولويات كانت تفرض على نواب الكونجرس التحرك لدفع إسرائيل للعودة إلى مائدة المفاوضات وتحقيق السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين، والتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس.