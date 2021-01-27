سانوفي تنتج 125 مليون جرعة من لقاح «بيونتيك-فايزر» للاتحاد الأوروبي

تعتزم شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية توريد أكثر من 125 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الصيف المقبل.وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء في بيان أنها تعتزم منح شركة "بيونتيك" حق الوصول إلى بنيتها التحتية الإنتاجية بغرض القيام بـ"خطوات التصنيع في مراحله المتأخرة"، لدعم توريد اللقاح.ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم الأولى من مرافق إنتاج "سانوفي" في مدينة فرانكفورت الألمانية في صيف عام 2021.وقال بول هودسون، الرئيس التنفيذي لسانوفي، إن الشركة ستبدأ إنتاج جرعات من لقاح فايزر-بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال يوليو المقبل.ونقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية عن هودسون قوله في مقابلة معها نُشرت أمس الثلاثاء إن سانوفي ستجهز جرعات اللقاح على نطاق واسع باستخدام المنتج الذي توفره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، وهو ما سيؤدي إلى تسريع وتيرة توفير اللقاح.