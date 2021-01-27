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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: على الجميع احترام سيادة مصر.. وانظروا إلى مشاكلكم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:42 ص
النائبة أمال رزق
النائبة أمال رزق الله
عائشة حسن
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أعلنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، تحفظها واعتراضها بشأن تدخل الكونجرس الأمريكي فى الشأن الداخلي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن هذه التدخلات في شئون مصر الداخلية تجاوز غير مقبول ولن يقبله أحد.

وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، أن مصر دولة كبيرة لها تاريخ يمتد لآلاف السنين، ولم تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة عربية أو أوروبية، ولذلك لم تسمح أو تقبل بأي تدخلات  في شئونها الداخلية، ولن تنظر لأي تدخلات خارجية من أي جهة حول كيفية التعامل مع مواطنيها.

وطالبت عضو مجلس النواب، الدول الأجنبية باحترام سيادة واستقلال الدولة المصرية، خاصة أن الهدف من استغلال ملف حقوق الإنسان ما هو سوى عملية ضغط على الدولة المصرية وقيادتها، يلتقي خلفه عدد من أصحاب المصالح والأعداء السياسيين للدولة المصرية.

وأشارت البرلمانية، إلى أنه يجب على أمريكا أولًا الاهتمام بالانتهاكات الصارخة الموجودة لديها في ملفي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، قبل التدخل في شئون الدول الأخرى.

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