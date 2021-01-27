درة بإطلالة جديدة تبرز جمالها "صور"

تألقت النجمة التونسية درة، فى إطلالة جديدة، أبرزت جمالها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".واختارت درة فستانا لامعا، باللونين الأخضر والمموف، مع نقوش كبيرة لامعة، جعلت شعرها منسدلا على كتفيها، ولم تتكلف فى وضع المكياج، وضعت مكياجا ورديا ناعما لتبدو أكثر طبيعية.كانت درة قد أعلنت مؤخرا، عن أول مجموعة أزياء من تصميمها بالتعاون مع مهند كوجاك، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت حينها:"من مجموعة رومانتيك وهي مجموعة الأزياء التي صممتها بالاشتراك مع مهند كوجاك وستكون متاحة قريبا".وتواصل النجمة حاليا بتصوير فيلمها الجديد"الكاهن"، بمشاركة اياد نصار، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.