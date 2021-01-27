الاستعلام عن صحة الناجية في وفاة أسرة بالمرج

استعلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، عن الحالة الصحية للناجية الوحيدة في مصرع 5 أفراد من أسرة واحدة بسبب حريق شقتهم بدائرة قسم شرطة المرج.كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.وبالفحص تبين مصرع أسرة واحدة مكونة من 5 أفراد وإنقاذ طفلة، نتيجة لاشتعال النيران داخل المنزل، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للاستماع لأقوال شهود العيان حول الحريق.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.