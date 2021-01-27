رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني لـ«الكونجرس»: مصر دولة ذات سيادة.. والتدخل في شؤوننا مرفوض

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
طباعة
استنكر النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر.

وأوضح المصري، في بيان صادر عنه، أنه ما تم إعلان عنه في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونجرس الأمريكي، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر، هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة لحقوق الإنسان من قبل الكونجرس في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، كما أن المتواجدين الآن داخل السجون بسبب خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يطبق على الجميع، مشيرا إلى أن أي تدخل لأعضاء برلمان إي دولة في الشأن الداخلي لا يستطيع أحد أن يتقبله، كما أن من يريد منهم التحدث أو المناقشه لأي موضوع فهناك مجلسي النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصري في كافة القضايا والملفات.

موضوعات متعلقة

تردد «بى إن سبورت» المفتوحة beIN Sports HD على نايل سات

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.3 مليون

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

تمديد سوق تخفيضات الكتب في الإمارات حتى 31 يناير

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود